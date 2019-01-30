الاسير عيسى عواد يعلق اضرابه بعد 15 يومًا

رام الله- وطن: علق الاسير عيسى عواد من بيت لحم اضرابه عن الطعام، والذي استمر 15 يومًا، وفق عائلته.

والاسير عيسى نادر عواد (21عاماً) من سكان منطقة جبل الموالح، في مدينة بيت لحم، اعتقل بتاريخ 17/5/2018، دون مراعاة وضعه الصحي كونه جريح، وفي الوقت الذي كان يجب أن ينال فيه حريته خلال هذا الشهر، حوّلته نيابة الاحتلال إلى الاعتقال الإداري المتجدد، ما اضطره لدخول إضراب عن الطعام رداً على هذا الإجراء.

يشار إلى أن الأسير عواد معتقل سابق وأمضى ما يقارب الثلاث أعوام في سجون الاحتلال.