مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات الأقصى

رام الله- وطن: سمحت شرطة الاحتلال، صباح الأربعاء، لعشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 48 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية عن باب الرحمة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب لحين خروجهم منها.