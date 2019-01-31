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برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم شباط القادم

31.01.2019 10:31 AM
برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم شباط القادم

وطن: أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي عن برنامج زيارات أهالي أسرى مدينة القدس لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال خلال شهر شباط/ فبراير المقبل.

وأوضحت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن زيارة الأسرى في سجون "جلبوع وشطة، رامون وعوفر" بتاريخ 3/2، سجن "مجدو-كبار وأشبال" بتاريخ 4/2، سجن "عسقلان" بـ 5/2، وسجني "نفحة وبئر السبع (إيشل)" بـ 6/2.

وأفادت بأن زيارة الأسرى في سجن "النقب" (الفوج الأول) بتاريخ 12/2، وسجن "الدامون-نساء الزيارة الأولى بـ 13/2، والزيارة الثانية بـ 27/2، وسجن "مجدو"(أشبال) الزيارة الثانية بتاريخ 20/2.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم الإعلان عن زيارة سجن "هداريم" لاحقًا، لافتة إلى أن الزيارات المذكورة ستكون من خلال مؤسسة الصليب الأحمر.

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