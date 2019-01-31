الإغاثة الزراعية و أوكسفام تطلقان حملة تقليم و رش اشجار الزيتون في محافظة طولكرم

رام الله- وطن: ضمن انشطة مشروع "تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم ضمن سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية و المجترات الصغيرة – تكامل"، الممول من الحكومة الاسترالية و المنفذ في الضفة الغربية و قطاع غزة ، قامت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) و اوكسفام بإطلاق حملة تقليم و تشبيب و رش اشجار الزيتون في دير الغصون ، وذلك بمشاركة محافظة طولكرم و بلديتي دير الغصون و كفر صور ، و بمشاركة طلاب كليات الزراعة من جامعتي خضوري و النجاح .

و اشاد مجدي ابو ليمون في كلمته التي القاها بالنيابة عن محافظ طولكرم بالإغاثة الزراعية و اوكسفام، كما تكلم عن رمزية شجر الزيتون في تاريخ الشعب الفلسطيني و اهمية الاستثمار فيه و أهمية تعزيز صمود المزارعين بما يخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني .

و رحب منسق الإغاثة الزراعية في طولكرم عاهد زنابيط بالمشاركين في الورشة، كما أعلن عن اطلاق حملة الرش و التقليم و التشبيب لأشجار الزيتون في دير الغصون و خصوصا الاراضي الواقعة خلف جدار الضم و التوسع .

وقال منسق المشروع م . مكي الحافظ ان مشروع AMENCA 3 يعمل على مجموعة على مجموعة من سلاسل القيمة و منها الزيتون وذلك بسبب انه يعتبر المحصول الاول من ناحية العائد الاقتصادي و المساحة المزروعة في فلسطين ، وان الحملة تستهدف حوالي 60 الف شجرة زيتون في الضفة الغربية و قطاع غزة .

و أضاف الحافظ بأن الحملة سبقتها مجموعة من ورش العمل بمشاركة وزارة الزراعة حول سبل التدخل لتحسين سلسلة القيمة لقطاع الزيتون ، وتنظيم تدريب لمكافحة مرض عين الطاووس و ذبابة الاوراق ، و تنظيم زيارات حقلية تطبيقية في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل الوصول لأفضل الطرق المبتكرة لتقليم الزيتون .

و يشار الى أن دير الغصون من القرى التي يتسبب فيها جدار الضم و التوسع بخسائر فادحة في قطاع الزيتون و ذلك بسبب منع المزارعين من الوصول لأراضيهم الا من خلال تصاريح يتحكم الاحتلال في مواعيد اصدارها بهدف التضييق على المزارعين ، كما كانت الخسائر هائلة في قطاع الزيتون بسبب مرض عين الطاووس و ذبابة الاوراق بحيث كانت نسبة زيت الزيتون في محافظة طولكرم 10% من الانتاج في الموسم الفائت .