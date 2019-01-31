الاحتلال يعتدي على عائلة أبو رجب في الخليل ويحطم أثاث منزلهم

رام الله- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، على عائلة ابو رجب في منطقة السهلة في البلدة القديمة بمدينة الخليل بوحشية، وحطمت أثاث منزلهم.

وأكد المواطن حازم أبو رجب، ان قوات الاحتلال داهمت بناية عائلته، وفتشتها، وحطمت محتوياتها، واعتدت بالضرب على زوجة شقيقه علي الحاجة ام مراد، واستولت على مركبته الخاصة.

واوضح، ان قوات الاحتلال تعتدي على عائلة ابو رجب بشكل منظم، من أجل تهجيرهم عن المنزل لصالح المستوطنين، وان هناك محاكم وقضايا مع الاحتلال بادعاء امتلاكهم جزء من المنزل، منذ عام 2012.

وأوضح أن بنايتهم مكونة من 3 طوابق، تسكنه أربع عائلات، يبلغ عدد أفرادها 14 فردا، مشيرا إلى أن الاحتلال كان في كل مرة يداهم البناية يحطم الأثاث ويتصرف بهمجية غير مبررة معهم، عدا عن سرقة مبلغ من المال في المرة الماضية.

وأكد أن هذا الاعتداء جاء نتيجة رفض ابو رجب التوقيع على ملف دون أن يعلم محتواه، موضحا أنه تم توثيق ما حدث لدى اللجنة القانونية للجنة اعمار الخليل من اجل ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق المواطنين.

(وفا)