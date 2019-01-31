84 مستوطنًا وضابطًا إسرائيليًا يقتحمون الأقصى

رام الله- وطن: اقتحم ضباط من شرطة الاحتلال ومستوطنون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم بالمسجد الأقصى.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن 44 مستوطنًا بينهم 20 طالبًا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن 40 عنصرًا من ضباط الاحتلال اقتحموا المسجد بلباسهم المدني، وتجولوا في باحاته.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين للأقصى، وتحتجز بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، في وقت تواصل فيه منع عشرات النساء والرجال من دخول المسجد منذ فترات طويلة.