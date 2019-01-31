ادارة منطقة بيت لحم الصناعية تطلع وزيرا الخارجية والاقتصاد على الجهود التطويرية للمنطقة

رام الله- وطن: زار وزيرا الاقتصاد الوطني عبير عودة و وزير الخارجية رياض المالكي منطقة بيت لحم الصناعية حيث اطلعا خلال الزيارة على الجهود المبذولة للنهوض بالمنطقة وتطويرها خدمة للاقتصاد والصناعة الفلسطينية من خلال برامج المنطقة الصناعية ببيت لحم.

واكد الوزير رياض المالكي على ان منطقة بيت لحم الصناعية شكلت نموذج للتعاون الدولي بين فلسطين وفرنسا من خلال ايجاد علاقات تعاون متعددة ما بين القطاعين العام والخاص سواء في فرنسا او فلسطين كما انها شكلت نموذج لقدرة فلسطين على الارتقاء بالواقع رغم كل التحديات.

بدورها اشارت الوزيرة عودة الى ان منطقة بيت لحم تعتبر من اهم المناطق الصناعية في فلسطين مشيرة الى ان اي مستثمر يستطيع الحصول على جملة من الحوافز من قبل وزارة الاقتصاد مثل التسهيلات بالتراخيص و التسهيلات الضريبية مشددة على ان وزارة الاقتصاد تعتمد سلسلة من الاجراءات التسهيلية على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في كافة المناطق الصناعية .

وكان في استقبال الوزيران المالكي وعودة رئيس مجلس ادارة شركة بيت لحم متعددة التخصصات BMIP الصناعية سمير حزبون ومدير عام الشركة ايلي شحادة الذين قدموا للوزيران شرحا مفصلا عن الجهود التي تبذل من اجل النهوض بالمنطقة الصناعية ببيت لحم.

واطلع حزبون الوزيران المالكي وعودة على واقع العمل بالمنطقة الصناعية خصوصا بعد اطلاق المرحلة الثانية منها بجهود الشركة المطورة لها وبالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص من فلسطين وفرنسا.

وتحدث عن اخر ما وصلت اليه جهود النهوض بالمنطقة وتطويرها من جهة الى جانب اشارته الى العراقيل والاشكاليات التي تعترض جهود تطوير المنطقة حيث تحدث عن هذه العراقيل بالتفصيل متمنيا من الوزيران المالكي وعودة نقل هذه الاشكاليات الى الرئيس محمود عباس من اجل العمل على تجاوزها.

كما تحدث حزبون عن جملة الحوافز التي تمنحها الشركة المشغلة للمنطقة الصناعية ببيت لحم من خدمات متعددة سواء كانت خدمات البنى التحتية او خدمات المياه والكهرباء باسعار مميزة الى جانب الاسعار التشجيعية والمنافسة للمستثمرين موضحا ان هذه الحوافز تهدف الى تطوير الصناعة الفلسطينية على اكثر من صعيد اهمها القدرة على المنافسة.

(PNN)