بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تستنكر حكم الإعدام الصادر في غزة

وطن: استنكرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله حكم الإعدام الذي صدر في قطاع غزة في 29 كانون الثاني 2019.

واكدت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله في بيان لها معارضتها الشديدة لتطبيق حُكم الإعدام مهما كانت الظروف، مضيفة ان إلغاء حكم الإعدام يسهم في حماية الكرامة الإنسانية وفي تقدم وتطور حقوق الإنسان.

واضافت ان حكم الإعدام حكماً قاسياً وغير إنساني ولا يُشكل رادعاً للسلوك الإجرامي ويمثل إنكاراً غير مقبولاً للكرامة والنزاهة الإنسانية.

واوضحت انه على سلطات الأمر الواقع في غزة الامتناع عن تنفيذ أي حُكم من أحكام الإعدام بحق السجناء وأن تلتزم بقرار تعليق أحكام الإعدام الذي وضعته السلطة الفلسطينية في انتظار القضاء نهائياً على حكم الإعدام وفقاً للتوجهات العالمية وبعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.