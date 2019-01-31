الاتحاد الأوروبي يُقَدِم مبلغ 2.37 مليون يورو لدعم المُزارعين الفلسطينيين

رام الله - وطن: اعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديمه مساهمة جديدة بمبلغ 2.37 مليون يورو لدعم المُزارعين الفلسطينيين والمشاريع الزراعية في الضفة الغربية، حيث تأتي هذه المُساهمة لصالح برنامج مساعدة الزراعة في الضفة الغربية الذي تنفذه السلطة الفلسطينية.

وقال الاتحاد ان عدد المُزارعين الفلسطينيين والمشاريع الزراعية المستفيدة من هذه المُساهمة الجديدة سيصل إلى 241 مزارع ومشروع زراعي تضررت بالاحتلال الإسرائيلي، مضبفا ان هذا الدعم يُساعد المُزارعين على البدء من جديد وترميم أو استبدال مشاريعهم المُتَضَرِرَة من خلال الأنشطة المُختلفة بما فيها اقتناء المعدات الزراعية وإعادة استخدام الأراضي والقيام بأعمال البنية التحتية الصغيرة الأخرى. وبهذا يصل مجموع عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن إلى 365 مزارع.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف: "الإنتاج الزراعي هو قطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، ويعتبر الدعم المقدم إلى هذا القطاع ضرورياً لبناء الدولة الفلسطينية العتيدة ذات الاقتصاد القابل للحياة. في هذا الاطار، يقوم الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في برامج تُديرها السلطة الفلسطينية لدعم المشاريع الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ويصل حجم الدعم المالي الكلي من خلال برنامج مساعدة الزراعة في الضفة الغربية إلى 7 مليون يورو، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين المؤهلين من هذا البرنامج إلى حوالي 450 مزارع في الضفة الغربية، حيث يجري التركيز على منطق "ج". البرنامج يُدار من قِبَل وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وتتم الدُفعات من خلال وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية عبر شبكة من البنوك المحلية في الضفة الغربية.



يشار الى ان مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية تتم من خلال آلية (PEGASE)[1] الدعم المالي المُباشر للسلطة الفلسطينية، الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية (2008-2010) التي وضعتها السلطة الفلسطينية والخطط والأجندات التنموية الوطنية الفلسطينية التي أتت بعدها. كما تهدف مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساعدات إلى السلطة الفلسطينية من أجل تغطية جزء كبير من نفقات السلطة الجارية. يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل برامج كُبرى تعمل في مجالات الإصلاح والتنمية في وزارات رئيسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على الاستعداد لإقامة الدولة. فمنذ شهر شباط/ فبراير 2008، تم صرف أكثر من 2.3 مليار يورو عبر برامج الدعم المالي المباشر (PEGASE). أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يُقَدِم مساعدات للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومن خلال عدد كبير من المشاريع التعاونية الأخرى.