اتحاد مستوردي السيارات المستعملة لوطن: سنعتصم امام "المالية" الاثنين ان لم يخفض الجُمرك

رام الله- وطن: أعلن رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة في حديث لـوطن، إمهال وزارة المالية حتى يوم الاحد للتوقيع على التفاهمات التي توصلوا إليها مع الوزارة بها يوم الاحد الماضي، معلنًا في حال لم يتم التوقيع على هذه التفاهم "سيكون لدينا اعتصام امام الوزارة يوم الاثنين".

وأكد ربايعة ان التفاهمات التي توصلوا إليها مع وزارة المالية في الجلسة الحوارية يوم الاحد الماضي لم تطبق الى الان، قائلاً: "تفاهمنا على ان تعود القيم الى ما كانت عليه، اي الغاء رفع قيمة السيارات التي سيتم استيرادها في العام 2019 بنسبة تتراوح ما بين 10-30%، والغاء الفاتورة والمرابح غير المرئية المفروضة علينا".

وأضاف: بند القيم لم يتم تعديله وفق النظام المعمول به في دائرة الجمارك، وباقية كما هي حتى اللحظة، وإن لم تعدل لن يتمكن اي مستورد من استيراد سيارة واحدة".

وقال: "سنقوم بالتصعيد، ان لم يتم التراجع عن القرار، وسنناشد اللجنة المركزية لتوصيل صوتنا الى الرئيس، بأن نعود للعمل وفق ما قبل شهر شهر اب/اغسطس الماضي، وبعدها سنغلق معارضنا لان لدينا التزامات وقروض، وقمنا بالاستثمار بناء على تعليمات كنا نعمل بها سابقا، في المقابل تقوم الوزارة بفرض قرار وتطبيقه في يوم وليلة".

واشار ربايعة الى انهم سيتوجهون يوم الاحد القادم لوزارة المالية، وان لم يتم الاتفاق معهم سيقومون بالاعتصام أما الوزارة يوم الاثنين بحشد من جميع المحافظات.

وكان اتحاد مستوردي السيارات المستعملة قد خاض اضرابا بداية الشهر الفائت احتجاجا على قرار وزارة المالية رفع القيمة الجمركية للسيارات المستعملة.