"ما يشبه الشعر" إصدار جديد لنائل بلعاوي

رام الله- وطن: صدرت حديثا عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن، المجموعة الشعرية "ما يشبه الشعر"، للكاتب الفلسطيني نائل بلعاوي المقيم في العاصمة النمساوية فيينا.

وقعت المجموعة في 120 صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافها الشاعر زهير أبو شايب، واحتوت المجموعة على 44 نصا.

ولد بلعاوي في فلسطين عام 1966، ونزح مع عائلته إلى الأردن بعد هزيمة 1967، هاجر مبكرا إلى فيينا في النمسا حيث يعيش الآن ويعمل منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما، نشر العديد من النصوص الأدبية والشعرية والمقالات في صحف ومجلات عربية، وله العديد من الترجمات.