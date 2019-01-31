بيت لحم: ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في بلدة تقوع

بيت لحم- وطن: أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم .

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لبلدة تقوع بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، بينهم إثنين بجروح خطيرة، جراء الإصابة في البطن والحوض، والثالثة بالمتوسطة في القدم، ونقلوا الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.