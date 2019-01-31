العسيلي لوطن: نسبة المشاركة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة 55.6٪؜

رام الله- وطن: قال الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات الغرف التجارية زهير العسيلي، لـوطن، إن نسبة التصويت في الانتخابات كانت منخفضة، حيث أن عدد الاشخاص الذين يستطيعون الادلاء باصواتهم 1495 شخصا، والاشخاص الذين اقترعوا 831، بنسبة 55.6% وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع المحافظات الاخرى.

وأضاف العسيلي أن عملية الانتخاب كانت سلسة ولم يسجل أي خطأ او خروق.

وأوضح في حديثه انه تم اغلاق أبواب الاقتراع في الساعة الخامسة، وفتحت الصناديق أمام الاعلام، وبوجود المراقبين ووزيرة الاقتصاد، وتم البدء بفرز الاصوات.

وعن العملية الانتخابية في المجمل، قال العسيلي انها كانت قصة نجاح لم يكن هناك اي خرق في اي محافظة من المحافظات، وبقيت محافظة نابلس يوم السبت القادم وبهذا تكتمل 13 محافظة في الضفة.

واضاف: "نحن شعب متعطش للانتخابات واتمنى ان يكون هناك انتظام بانتخابات الغرف التجارية كل اربع سنوات".