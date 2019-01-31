بالاسماء.. الاعلان عن الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في رام الله والبيرة

رام الله- وطن: أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء اليوم الخميس، عن اسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة.

وفار بالانتخابات كل من:

غازي نوري محمد بزار (غازي البزار)

مريم محمود محمد ابو عين (مريم ابو عين)

محمد يوسف محمد زيد (محمد النبالي ابو زيد)

عبد الغني حسن عبد الغني دحادحة (عبد العطاري)

ناجح عمر عبيد القاضي (ناجح القاضي)

زاهر احمد صالح الحميدات (الحاج زاهر الحميدات)

محمد عبدالغني رشيد عابدين (محمد عابدين)

سعدي مصطفى سعدي الخليلي (سعدي الخليلي)

نادر صالح احمد مصلح (ابو صالح)

منذر حامد موسى حمايل (منذر وادي)

بسام حنا ايوب رباح (ابو حنا)

زياد محمد داود سليم (زياد اللفتاوي)

سميح نمر احمد نبهان (الحاج سميح النبهان)

وبين رئيس لجنة الانتخابات القاضي بشار نمر أن 831 ناخب من أصل 1495 بما نسبته 55.6 % مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، وتنافس على مقاعد المجلس 24 مرشحاً.

وأعربت اللجنة المركزية عن بالغ شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاح هذا العرس الديمقراطي، وثمنت دور كافة الطواقم المساندة واللجان وجهاز الشرطة الفلسطيني التي عملت على مدار الساعة.

وقالت الوزيرة عودة، التي تفقدت مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية واطلعت على حسن سير العمل في محطات الاقتراع والفرز بأن ما نشهده اليوم من عرس وطني واستحقاق قانوني في انتخابات الغرف التجارية والصناعية سيعمل بالتأكيد على تطوير أداء الغرف وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال تقديم خدمات نوعية لمنتسبيها وللقطاع الخاص، وسيكون له دور فاعل مع الجهات ذات العلاقة في التأثير والمشاركة في رسم السياسات والتشريعات الاقتصادية.

يشار الى أن لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية اجرت انتخابات غرفة (مدينة الخليل، طولكرم، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، اريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت) وستستكمل في محافظة نابلس والقدس وفق البرنامج الزمني المحدد لها.