الشرطة تكشف ملابسات جرائم سرقة وابتزاز الكتروني

رام الله- وطن: كشفت الشرطة ملابسات جريمتي سرقة ب(50) ألف شيقل من محل للحوم وهاتف خلوي من منزل قيد الإنشاء، في محافظة رام الله والبيرة، وألقت القبض على الفاعلين.

ووفقا لبيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، فإنها ألقت القبض على شخصين بعد عملية بحث وتحر، عقب تلقيها شكوى من أحد المواطنين حول تعرض محله المخصص للسرقة، وبإحضارهما أفادا بقيامهما بالسرقة، وتم ضبط المبلغ معهما.

وفي قضية منفصلة وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين حول سرقة مجهولين هاتفه الخلوي من منزل قيد الإنشاء، وبعد البحث والتحري ومراسلة النيابة العامة، تم الاشتباه بأحد الأشخاص وبإحضاره، أفاد بقيامه بسرقة الهاتف النقال وتم ضبطه بحوزته.

كما ألقت الشرطة القبض على شخصين مشتبه بهما بإيذاء مواطن بآلة حادة وسلب مركبته في محافظة نابلس.

وقالت إن أحد المواطنين تقدم بشكوى لدى الشرطة حول قيام مجهولين باستدراجه لمنطقة غربي نابلس بحجة تبادل شيكات، وبعدها قاموا بإيذائه باستخدام آلة حادة وغاز الفلفل وسلب مركبته منه، وعلى الفور باشرت شرطة المباحث العامة البحث والتحري حتى توصلت لمعلومات تفيد بمكان وجود المشتبه بهما.

وأضافت أنه تم استصدار المذكرات القانونية اللازمة لإلقاء القبض والتفتيش وبمساندة من الأمن الوطني والشرطة الخاصة، تم إلقاء القبض على المشتبه بهما، وبعد سماع أقوالهما أفادا بقيامهما بإيذاء وسلب مركبة المشتكي.

وأكدت توقيف المشتبه بهما تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة وتسليم المركبة المسروقة لصاحبها أصولا.

وفي محافظة جنين، كشفت الشرطة ملابسات قضية معاكسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طالت إحدى السيدات من المحافظة.

وبينت أنه وبعد جمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة، تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة وإلقاء القبض عليه، وبسماع أقواله أفاد بقيامه بمعاكسة المشتكية.

وأكد البيان، توقيف المشتبه به وإحالته إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.