جنين: الاحتلال يفرج عن الأسير ميسرة مشارقة بعد قضاء 8 سنوات

جنين- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير ميسرة مشارقة (28 عاما) من مخيم جنين، من سجن مجدو عبر حاجز عسكري الجلمة، بعد قضاء 8 سنوات.

وقال المحرر مشارقة لحظة الإفراج، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل مما اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى"، مؤكدا أن الفرحة لن تكتمل إلا بتبييض السجون، وأنه بدون وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام لن تتحقق حريتنا واستقلالنا وستبقى سلطات الاحتلال تمعن بسياستها العدوانية والتوسعية.

وتطرق مشارقة إلى معاناة الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، من خلال اقتصار العلاج المقدم على أقراص "الأكامول" والمسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية .

ونظمت فعاليات المخيم، مهرجانا جماهيريا وحفل استقبال بتحرر الأسير.