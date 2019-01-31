الافراج عن أسير محمد ابراهيم بعد قضاء 5 سنوات في الأسر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير محمد أمين الشيخ ابراهيم (33عاما) بعد اعتقال دام 5 سنوات في سجن النقب الصحراوي.

وقال المحرر الشيخ ابراهيم لحظة الإفراج وتوجهه الى المقبرة لقراءة الفاتحة على روح والده الذي توفي وهو في الأسر وحرم من إلقاء نظرة الوداع عليه، "إن الحركة الأسيرة في سجن النقب تطالب ببذل المزيد من الحراك والتضامن مع الاسرى، والعمل على انهاء الانقسام الذي مكن سلطات الاحتلال من التمادي في عدوانها على الحركة الأسيرة".

ونظمت حركة "فتح" وفعاليات جنين، حفل استقبال للأسير الشيخ ابراهيم.