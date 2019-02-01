الاحتلال قلق.. استخدام القسام للبيتكوين حرب أدمغة معنا

القدس- وطن: أعربت مصادر أمنية إسرائيلية، أمس الخميس، عن قلقها من لجوء حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام لاستخدام العملة الالكترونية "بيتكوين" لصالح تمويل نشاطاتها وعملياتها.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن الجيش الإسرائيلي ينظر بريبة وقلق من قرار الجناح العسكري التابع لحماس بتغيير الخط المالي التابع له إلى التعامل بالعملة الالكترونية، واصفاً القرار بالاستراتيجي.

وأوضحت أن الحركة تدير منذ تأسيسها صراع أدمغة مع الاستخبارات الإسرائيلية في محاولة لإخفاء خطوطها المالية، حيث يدور الحديث عن خطوط مالية معقدة وتمتد حول العالم من خلال استخدام بنوك مختلفة وصرافين ورسل.

وبينما نجحت دولة الاحتلال– وفق مزاعم الصحيفة – في عدة مرات في كشف هذه الخطوط وتجفيفها حيث يعود الفضل الأكبر في كشف هذه الخطوط إلى التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وبينت الصحيفة أن إعلان الناطق بلسان كتائب القسام قبل أيام عن البدء باستخدام العملة الالكترونية ودعوته للتبرع عبر هذه العملة، يشكل تحدي لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

ورأت أن لجوء القسام لذلك بسبب وجود صعوبة كبيرة في ملاحقة هكذا عمليات مالية.

واعتبرت أن السبب الرئيسي يكمن في نية حماس إحداث تغيير في أساليب عملها بهدف تضليل المخابرات الإسرائيلية والعالمية حول الخط المالي للكتائب.

ويكمن التحدي في ذهاب حماس والكتائب نحو هكذا أسلوب- وفق الصحيفة الإسرائيلية- في صعوبة الوصول الى مصادر هكذا أموال الكترونية لأن عناوين "البيتكوين" لا تشمل أي تفاصيل تعريفية عن أصحابها وفي كل مرة تتم فيها صفقة مالية جديدة فهنالك عنوان جديد، وبالتالي فلكل مستخدم القدرة على إحداث آلاف العناوين الافتراضية.

وأردفت "لذلك فهكذا عملية تعتبر مفضلة على تنظيم حماس والتي تبلغ ميزانيتها العسكرية خلال السنوات الأخيرة نحو ربيع مليار دولار".

وبحسب تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية فإن القسام تستخدم هذه الأموال في صناعة الصواريخ القادرة على ضرب العمق الإسرائيلي وخاصة منطقة "تل أبيب" (غوش دان)، إضافة إلى حفر أنفاق المقاومة تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وكانت كتائب القسام دعت أمس، كافة محبي المقاومة الفلسطينية إلى دعمها ماليًا، وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في تغريدة له على حسابه في تويتر: "إن العدو يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل".

واستدرك: "لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".

"ترجمة صفا"