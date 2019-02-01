إعلام الاحتلال: الهند ستشتري من "إسرائيل" أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار

وطن- وكالات: يعتزم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، زيارة الهند، في الأسبوع الثاني من شباط/فبراير الحالي، وفي مقدمة أجندته خلال لقائه نظيره الهندي، ناريندا مودي، ستكون صفقات أسلحة كبيرة، بحجم يتوقع أن يصل إلى 3.5 مليار دولار.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أن هذه الصفقات ستشمل بيع طائرتي تجسس تستخدمان للإنذار المبكر والمراقبة الجوية بمبلغ 800 مليون دولار، وصواريخ مضادة للمدرعات من طراز "سبايك" ومن إنتاج "سلطة تطوير الأسلحة" الإسرائيلية (رفائيل)، ويصل مبلغ هذه الصفقة إلى نصف مليار دولار. كذلك ستبيع دولة الاحتلال الهند مدافع من صنع شركة "إلبيت" بمبلغ 1.7 مليار دولار، ورادارات لاستخدام سلاح الجو الهندي بمبلغ 640 مليون دولار.

كذلك تجري مداولات بين الجانبين حول شراء الهند طائرات من دون طيار من طراز "هارون" التي تصنعها الصناعات الجوية الإسرائيلية وطائرات "انتحارية" من دون طيار من طراز "هاروب". ولم يتم تحديد حجم هذه الصفقة لأنه لم يتم الاتقاث بعد على عدد الطائرات النهائي الذي ستشتريه الهند.

وأشارت القناة 12 إلى أن صفقة بيع صواريخ "سبايك" مع "رفائيل" تم الاتفاق عليها في الماضي، ثم أوقفت الهند تنفيذها، في العام الماضي. وأعاد نتنياهو، مطلع العام الماضي، تحريك هذه الصفقة، والتوقعات في "رفائيل" الآن هي أن يغلق نتنياهو هذه الصفقة بشكل نهائي، في حال نجحت الزيارة للهند إلى حيز التنفيذ.

وتجري في هذه الأثناء اتصالات بين مكتبي نتنياهو ومودي من أجل الاتفاق على التفاصيل النهائية للزيارة. وزار مسؤولون إسرائيليون الهند عدة مرات، في الأسابيع الأخيرة، بهدف دفع زيارة نتنياهو والصفقات الأمنية.

وأشارت القناة 12 إلى أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية تولي أهمية بالغة لهذه الصفقات مع الهند، على خلفية حجمها الكبير وأيضا لأنها ستقود إلى توثيق العلاقات بين الجانبين.

(عرب 48)