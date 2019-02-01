أحدث استطلاع إسرائيلي: حزبا ليبرمان والعمل في انهيار

وطن- وكالات: أظهر أحدث استطلاع إسرائيلي مفاجأة جديدة، بخروج وزير جيش الاحتلال المستقيل أفيغدور ليبرمان من الحياة السياسية، بعد فشل حزبه في اجتياز نسبة الحسم.

ووفقًا لاستطلاع نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نتائجه، فحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان حصل على 3 مقاعد فقط، وبالتالي لم يجتز نسبة الحسم، متراجعاً بواقع 3 مقاعد عن آخر استطلاعات الرأي ذات العلاقة قبل أسبوعين.

أما بخصوص حزب الليكود، تراجع بواقع مقعدين عن آخر استطلاع بحصوله على 28 مقعدا، يليه حزب "حصانة لإسرائيل" الذي يقوده بيني غانتس، في الوقت الذي تتوزع فيه بقية مقاعد الكنيست على 16 حزبا إسرائيليا.

وبين الاستطلاع استمرار انهيار حزب العمل بحصوله على 5 مقاعد فقط من أصل 24 حصل عليها في آخر انتخابات، كما حصل حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد على 7 مقاعد والقائمة العربية المشتركة بزعامة أيمن عودة على 9 مقاعد، وحصل حزب اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينيت على 7 مقاعد.

كما أظهر الاستطلاع انتهاء الحياة السياسية لوزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني بحصول حزبها "الحركة" على مقعد واحد، كما حصل حزب يترأسه عضو الكنيست أحمد طيبي على 3 مقاعد بعد انفصاله عن القائمة المشتركة، وبالتالي فلم يجتز نسبة الحسم.

(صفا)