فيديو | إصابات بالرصاص الحي خلال قمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة

غزة- وطن: أصيب مواطنون بجروح مختلفة، اليوم، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين في مسيرات العودة شرق غزة.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة، أن خمسة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال الجمعة الـ 45 لمسيرات العودة و كسر الحصار شرق قطاع غزة.

وبدأ المتظاهرون التوافد بالآلاف للمشاركة في مسيرات العودة الـ 45، بجمعة "أسرانا ليسوا وحدهم"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى شرقي قطاع غزة.

ويشارك المواطنون في قطاع غزة منذ الـ 30 من آذار/ مارس الماضي في مسيرات، قرب السياج بين قطاع غزة وأراضي الداخل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها وكسر الحصار عن غزة.

وأدى قمع الاحتلال الدموي للمشاركين في مسيرات العودة لارتقاء مئات الشهداء، وإصابة نحو 26 ألف فلسطيني بجراح مختلفة.