الاحتلال يسلم جثمان الشهيد مجد مطير لذويه

القدس- وطن: سلمت سلطات الاحتلال، مساء اليوم، جثمان الشهيد مجد مطر من مخيم قلنديا لذويه على حاجز عوفر غرب رام الله.

وأكد عم الشهيد "أبو غالب مطير" لـوطن، أنه سيتم تشييع جثمان الشهيد مجد الليلة في مقبرة المخيم.

واستشهد، الشاب مجد جمال مطير (25 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس، فجر يوم الخميس بتاريخ (13/12/2018) برصاص جنود الاحتلال، في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث أطلق الجنود 12 رصاصة عليه، وتركوه ينزف لنحو 40 دقيقة قبل أن يستشهد متأثرًا بجراحه، بزعم طعنه عنصرين من جنود الاحتلال في المدينة المحتلة.