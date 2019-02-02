15 مصابا بينهم بحالة خطيرة بحادثي طرق قرب قرية شعب في الداخل

وطن: أصيب 15 شخصاً بجروح متفاوتة بحادثي سير وقعا، مساء اليوم، على طريق قرب قرية شعب بالداخل.

وذكرت مصادر محلية أن حادث سير وقع على شارع رقم 805 بالقرب من مفترق الحلزون بمحاذة قرية شعب ، مما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجراح متفاوتة، وصفت جراحهما بالمتوسطة وإصابة اخرى طفيفة، وقد وقع الحادث بين مركبة خصوصية ودراجة نارية.

كما وقع حادث اخر بالقرب من المكان بين أربع مركبات، مما تسبب باصابة 12 شخصا وصفت جراحهم بالمتوسطة والصعبة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.