جهاز الوقائي يفرج عن إبراهيم أبو سالم النائب في التشريعي المنحل

رام الله- وطن: أفرج جهاز الأمن الوقائي، مساء اليوم السبت، عن إبراهيم أبو سالم النائب في المجلس التشريعي المنحل.

وأكد عضو نقابة المحامين داود درعاوي لـ وطن خبر الإفراج عن أبو سالم، بعد اعتقاله مساء أمس الجمعة من منزله.

وكان درعاوي قال في وقت سابق، إن اعتقال أبو سالم لدى الأجهزة الأمنية جاء بتهمة "انتحاله شخصية عضو في المجلس التشريعي"، معتبراً ذلك يصب في منحى خطير جداً.

وشدد على أن هذا يعتبر نوع من المناكفات التي ستفتح الباب على مصراعيه بسلسلة اعتقالات سياسية متبادلة تطال قيادات في الضفة وغزة، الأمر الذي ينذر بويلات جديدة في ملف الانقسام الفلسطيني. للاطلاع على التقرير اضغط هنا

وأكد تجمع المحامين الديمقراطيين في بيان له أنه تلقى خبر اعتقال الأجهزة الأمنية للنائب في التشريعي المنحل أبو سالم في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، ببالغ القلق.

وفي حديث سابق لـ وطن ، بين لقمان نجل أبو سالم أن قوة من "الوقائي" اقتحمت المنزل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وواصلت التفتيش والعبث فيه مدة ساعتين، واستولت على مبلغ مالي ومصاغ ذهبي، قبل اعتقال والده.

وأشار لقمان، وهو محام، أن القوة كانت تحمل أمر تفتيش واعتقال غير قانوني، ويبدو ان التهمة ضد والده هي التحريض ضد السلطة. للاطلاع على الخبر اضغط هنا