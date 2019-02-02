فيديو | إيران تجري تجربة ناجحة لصاروخ بعيد المدى

وطن- وكالات: أعلنت إيران، السبت، إجراء تجربة ناجحة على صاروخ عابر جديد يصل مداه إلى أكثر من 1200 كلم، وفق التلفزيون الرسمي.

وقال وزير الدفاع أمير حاتمي إن "تجربة الصاروخ هويزه نفذت بنجاح على بعد 1200 كلم وأصاب الهدف المحدد له بدقة".

وأضاف "يمكن أن يكون جاهزا في أقصر وقت ممكن ويحلق على علو منخفض جدا". ويتزامن هذا الإعلان مع إحياء الذكرى الأربعين للثورة في الجمهورية الإسلامية.

وتناقلت وسائل إعلام محلية ونشطاء، مقطعا مصورا وصور للصاروخ "هويزه" الذي أزاحت إيران الستار عنه اليوم السبت.

(عربي 21)