عميد أسرى محافظة أريحا.. الاحتلال يواصل اهمال الحالة الصحية للاسير خرابيش

رام الله- وطن: افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن ادارة سجون الاحتلال تواصل اهمال الحالة الصحية للأسير محمود سالم أبو خرابيش ( 54 عاماً ) من مخيم "عين السلطان" بمحافظة أريحا والذى يعتبر أقدم أسير منها، حيث أنه معتقل منذ 11/3/1988، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة.

ولفتت الهيئة، أن الأسير " أبوخرابيش" يعاني من مشاكل بالقلب وعدم انتظام دقاته، كما يعاني من مرض ضغط الدم والذى أصيب به خلال وجوده في السجن، وارتفاع في نسبة الكولستيرول والدهون، كما يعاني من آلآم حادة في المعدة.

وقالت، "أنه ورغم حالته المرضية إلا أن الأسير أبو خرابيش لا يتلقى أي علاج مناسب منذ سنوات طويلة، حيث أمضى ما يزيد عن ربع قرن في سجون الاحتلال، ويقضى حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، ويعتبر عميد أسرى محافظة أريحا وأقدم أسراها، وقد هدم الاحتلال بيته في نفس العام الذي اعتقل فيه.