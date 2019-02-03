تحسن على صحة الاسير اياد حريبات

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أن تحسنا ملحوظا يطرأ على الحالة الصحية للأسير إياد حريبات، والقابع حاليا فيما تعرف بمشفى الرملة، حيث بدأ يستطيع المشي وتحريك قدميه ويديه ويستطيع التحدث والتركيز بشكل أفضل من السابق.

وأضافت، أن الأسير حريبات (37عامًا) من مدينة دورا بالخليل، والمعتقل منذ 17 عاما في سجون الاحتلال، أصيب بتراجع في صحته في بداية عام 2014، وبدء يعاني من مرض عصبي وحالة نفسية صعبة جداً، وأصيب برعشة مستمرة في الجسد، وعدم استطاعته الوقوف على قدميه، عدا عن صعوبة في الكلام، ومنذ ذلك الوقت نقل إلى مشفى سجن الرملة أكثر من مرة دون فائدة، ورغم ذلك قامت إدارة السجن بعزله انفرادياً، ومارست بحقه كل أشكال القمع والتنكيل؛ ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي خلال السنوات الماضية.