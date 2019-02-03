الطفل الزجاجي

نابلس- وطن: منذ 11 عاما يرقد الطفل عكرمة معن موسى، من قرية قريوت جنوب نابلس، طريح الفراش، بصعوبة يحرك يديه فقط، ولا يستطيع تحريك أي عضو آخر من جسده.

الطفل موسى يعاني من مرض نادر جدا، يطلق عليه (تكون العظم الناقص)، تسبب له بكسور في العظام وتشوهات في معظم جسمه، إضافة إلى كونه لا يستطيع ممارسة أي نشاط في حياته اليومية، كالقراءة أو الكتابة نهائياً.

ورغم ذلك فإن عكرمة يمتلك قدرة كبيرة على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتحدث مع أصدقائه عبر تقنياتها المختلفة.

يحتاج الطفل إلى إجراء عملية جراحية تبلغ تكلفتها بين 8 إلى 12 ألف شيقل، إضافة إلى حاجته الماسة لجرعة واحدة شهرية تبلغ قيمتها 2500 شيقل مع مبيت في المشفى.

والد الطفل معن موسى، الذي يتقاضى راتبا لا يتجاوز 2000 شيقل، ويعيل أسرة مكونة من خمسة أبناء بينهم طالبين جامعيين، ناشد عبر وطن أهل الخير لمساعدة طفله، الذي توقف عن أخذ علاجه منذ 5 سنوات نتيجة تكلفته المرتفعة.

لمساعدة الطفل، الاتصال مع وطن على الرقم: 2980053

أو مع والده على الرقم :0597010151