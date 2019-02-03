المتقاعدون العسكريون الجدد لـوطن: سنرفع مطالبنا الى الرئيس غدا

رام الله- وطن: أكد الناطق الرسمي باسم المتقاعدين العسكريين الجدد ماهر برهم لـ وطن، أنهم سيرفعون غدًا مطالبهم بكتاب خطي رسمي الى الرئيس محمود عباس عبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول.

واضاف برهم: "سنمهلهم من عشرة ايام الى اسبوعين للرد علينا، وان لم يستجيبوا سنقوم بخطوات كبيرة، سنعلن عنها لاحقاً".

وكانت مظاهرة قد خرجت أمس السبت، للمتقاعدين العسكريين الجدد توجهت الى مقر الرئاسة في رام الله، للمطالبة بتنفيذ مرسوم الرئيس الخاص بمطالبهم.

وقال برهم، "بعد التظاهرة ارسل الرئيس لنا مندوبًا للحديث معنا، وأوصلنا مطالبنا، وهي: "تطبيق المرسوم الرئاسي الذي ينص على صرف 70% من آخر راتب لنا، وصرف منحة عسكرية قدرها 300 شيقل، وصرف مكافئة نهاية الخدمة من تاريخ أخذ الراتب وليس من عام 2006، بالاضافة لمطلب شرعي نطالب به نحن المتقاعدون العسكريون الجدد الذين يبلغ عددنا قرابة 3 آلاف شخص بجدولة قروضنا بدون فوائد".