الاحتلال يجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المريض معتز عبيدو

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير معتز محمد عبيدو (38 عاما) من محافظة الخليل لمدة أربعة شهور، قبل موعد الإفراج عنه بيوم.

وبين نادي الأسير اليوم الأحد، أن الأسير عبيدو يعاني من أوضاع صحية خطيرة، إثر إصابة تعرض لها برصاص قوات الاحتلال عام 2011 أثناء عملية اعتقاله، حيث تسببت له بأضرار كبيرة في الأمعاء، والأعصاب، وشلل في ساقه اليسرى، وضعف في ساقه اليمنى؛ وفي حينه حكم الاحتلال عليه بالسّجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات قضاها في معتقل "عيادة الرملة".

ورغم ما يعانيه الأسير عبيدو، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على اعتقاله إداريا، وتحتجزه في ظروف صعبة أدت إلى تفاقم معاناته؛ فهو يعتمد على رفاقه في الأسر في إدارة حياته داخل المعتقل، بعد أن فقد السيطرة والتحكم بأطرافه؛ وتكتفي إدارة معتقلات الاحتلال بإعطائه المسكنات كعلاج.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير عبيدو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال ثماني سنوات، وأعاد الاحتلال اعتقاله إداريا في شهر شباط/ فبراير 2018، وهو من أسوأ الحالات المرضية في معتقلات الاحتلال، علما أنه يقبع اليوم في معتقل "النقب الصحراوي".