الوزير الحساينة: أنجزنا 90% من إعادة اعمار المنازل المدمرة في العدوان الأخير على غزة

رام الله- وطن: أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة، أنه تم إنجاز ما نسبته 90% من إعادة اعمار من المنازل المدمرة كليا خلال عدوان عام 2014م على غزة، كما أعلن عن مشروع إنشاء ( 111) وحدة وسكنية وتوقيع عقود المستفيدين من المنحة الألمانية أصحاب المنازل المهدمة كليا بقيمة (23 ) مليون دولار ضمن المنحة الألمانية .

وقال الحساينة خلال مؤتمر صحفي تخلل توقيع عقود المشاريع والمنحة الألمانية : وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان واصلنا العمل ليل نهار وكانت التوجيهات بإعطاء ملف إعادة الإعمار أولوية على أجندة حكومة الوفاق الوطني حيث واجهت الوزارة الكثير من التحديات والعقبات وحولت الدمار إلى اعمار .

وأضاف : قمنا بإعادة اعمار (9308 ) وحدة سكنية مهدمة كليا بقيمة (347 ) مليون دولار، وإصلاح 100 ألف وحدة سكنية بقيمة( 205 ) مليون دولار، وقد قمنا بترميم 17 برج متضرر بشكل جزئي وبإنجاز هذه المشروعات نكون قد أنهينا إعادة اعمار حي الندى بالكامل ونحن ننتظر حاليا موافقة روما لطرح العطاء الخاص بمشروع إعادة اعمار برج المجمع الإيطالي.

أما في قطاع الإسكان فقد نفذنا مشروعات إسكانية بقيمة 200 مليون دولار شملت بناء مدن وأحياء سكنية جديدة، وجزء آخر من هذه المشاريع بقيمة 19 مليون دولار تم تخصيصه لترميم منازل الفقراء

وأوضح الحساينة أنه بخصوص المنحة الكويتية فقد أنجزنا المنحة الكويتية بالكامل فيما يخص قطاع الإسكان حيث انتهينا من إعادة اعمار 2,253 وحدة سكنية بقيمة 75 مليون دولار، و شملت المنحة الكويتية تخصيص مبلغ بقيمة 60 مليون دولار لقطاع المياه وقد تم طرح العطاء الخاص بالخط الناقل للمياه الإضافية من الجانب الإسرائيلي في خانيونس والمنطقة الوسطى.

كما تم إنجاز 93 مشروع لتأهيل وإنشاء الطرق بقيمة إجمالية 48 مليون دولار في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتم طرح 516 عطاء حكومي في المحافظات الشمالية والجنوبية بقيمة إجمالية 407 مليون دولار، كما تم تنفيذ 120 مشروع لإنشاء وصيانة وتأهيل المباني العامة والمرافق الحكومية بقيمة 103 مليون دولار في المحافظات الشمالية والجنوبية ويجري حاليا تنفيذ 33 مشروع في المحافظات الشمالية بقيمة 53 مليون دولار.

وأشار الحساينة الى أنه تم خلال الحفل توقيع عقود جديدة ضمن المنحة الإيطالية لتنفيذ مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية جديدة في حي الندى الذي تعرض للتدمير في العدوان الأخير على غزة بقيمة 3.4 مليون يورو كما نوقع عقود المستفيدين من المنحة الألمانية بقيمة 23 مليون دولار من خلال مؤسسةUNOPS لأصحاب المنازل المهدمة كليا.