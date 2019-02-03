صور | السياحة والآثار لوطن: لصوص آثار يعتدون على أحد طواقمنا أثناء عمله غرب رام الله

رام الله- وطن: قال مدير عام حماية الآثار في وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة لـوطن، إن مجموعة من لصوص الآثار قاموا، ظهر اليوم، بالاعتداء على أحد طواقمنا خلال قيامه بعملية التفتيش في أحد المواقع الأثرية غرب رام الله.

وأوضح طوافشة أن المعتدين قاموا بضرب الطاقم المكون من ثلاثة عناصر بالحجارة والعصي والأيدي بشكل مبرح، وتم إدخالهم جميعا للمستشفى لتلقي العلاج، فيما قاموا بتحطيم سيارة الطاقم.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الشرطة وتحركت على الفور وبدأت بالبحث عن المعتدين للقبض عليهم.