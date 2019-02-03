الثلاثاء والأربعاء.. اعتصام وتعليق الدوام في مراكز الهلال الأحمر

رام الله- وطن: دعت نقابة خدمات الاسعاف والطوارئ، موظفي الهلال الاحمر وخاصة ضباط الاسعاف للاعتصام امام المقر العام للهلال الاحمر في رام الله، يوم الثلاثاء القادم، مع تعليق العمل لمدة ساعة في كافة مراكز الهلال الاحمر الخاصة بالاسعاف والطوارئ، كخطوة اولى ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها النقابة للمطالبة بحقوق موظفي خدمات الاسعاف والطوارئ.

كما دعت النقابة لتعليق الدوام خلال الفترة الصباحية يوم الاربعاء المقبل.

وقالت في بيان لها، تلقت وطن نسخة منه ، مع بالغ الاسف لقد أدارت الظهر إدارة الجمعية لمطالب النقابة، ولم تستجب لمطالبنا بمعاملة الموظفين وفق قانون العمل الفلسطيني الذي ينظم العمل داخل المؤسسة وهذا جعل افراد ادارة المؤسسة يتخذون ما يروه مناسبا دون مرجعية قانونية، كما ان الادارة لا زالت تتعنت في تنفيذ كافة التفاهمات التي توصلنا اليها العام الماضي".