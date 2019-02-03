فيديو| عمال بناء معلقون على "رافعة الموت" في كفر عقب ووزارة العمل تتخذ اجراءات

القدس- وطن: انتشرت مقاطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، يظهر عمال معلقون على "رافعة الموت" وتكشف عن حالة استهتار بحياة العمال خلال ورشة بناء في كفر عقب شمال القدس المحتلة.

ووفقاً لناشر الفيديو، فإن رافعة بناء تقوم برفع العمال على ارتفاعات كبيرة جداً، دون أسس الوقاية وسلامة وحياة العمال.

مديرية عمل القدس في وزارة العمل، تابعت مقاطع الفيديو المنتشرة، وقالت في بيان مقتضب لها "في استجابة سريعة لما تم نشره من فيديو حول قيام أحد منشآت التشييد في منطقة كفر عقب برفع العمال بالونش على مستويات عالية، قامت مديرية القدس وطاقم التفتيش التابع لها بزيارة فورية للمتابعة والتحقيق بالحدث المشار اليه بالفيديو، وتأكدت من صحة ما تم نشره حيث اعترف القائمون على الورشة وسائق الونش بالخطأ الجسيم الذي ارتكب، وبناء عليه تم أخذ الاجراءات القانونية المستعجلة والمتمثلة بوقف الونش عن العمل، كما تم ابلاغ المقاول وصاحب المنشأة بوقف العمل الفوري، وذلك لتصويب أوضاعها واتخذا كافة الاجراءات المناسبة وفق القانون.