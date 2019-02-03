رسام الكاريكتير كارلوس لاتوف يغضب الاحتلال

القدس- وطن: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن رسام الكاريكاتير "كارلوس لاتوف" نشر مؤخراً كاريكاتيراً جديداً حول وصول بعثة جيش الاحتلال للبرازيل، حيث أرسل الاحتلال بعثة للمساعدة بالبحث عن مفقودين وضحايا بعد انهيار أحد السدود في المدينة، مما أدى إلى غرق المئات تحت الوحل.

ويظهر في الكاريكاتير الذي نشره لاتوف وصول بعثة جيش الاحتلال للبرازيل، ويظهر الكاريكاتير الجنود ينزلون من طائرة تابعة لجيش الاحتلال وأيديهم ملطخة بالدماء، في حين يقوم الرئيس البرازيلي بسؤالهم: "أهلا وسهلاً في لبرومدينيو (المدينة التي شهدت الكارثة)"، ويقوم الجنود بإجابته: "نعتذر لأننا تأخرنا، ولكن كان يجب علينا قتل فلسطينيين".

ويعرف الرسام البرازيلي كارلوس لاتوف برسوماته المعادية لدولة الاحتلال، وتلاقي كاريكاتيراته شهرة واسعة في أنحاء العالم.