فوز كاسح لجبل المكبر وانتصاران صعبان للأمعري ومركز طولكرم بدوري الـ32 في كأس فلسطين



بيت لحم- وطن: قاد أيمن خربط فريقه فريق جبل المكبر، مساء اليوم الأحد، إلى دور الـ16 من بطولة كأس فلسطين لكرة القدم، بعد الفوز الكاسح على فريق السواحرة الشرقية بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد الخضر.

ولم يكن اللقاء الذي جمع المكبر الذي يلعب بدوري المحترفين، والسواحرة الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، قويا ومالت الأفضلية بشكل كبير للمكبر، الذي تألق في صفوفه أيمن خربط بتسجيله 3 أهداف "هاتريك".

وجاء الهدف الأول للمكبر في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ضربة ثابته انبرى لها بنجاح أيمن خربط وأسكنها الشباك على يمين الحارس وهدف السبق، وانتهى الشوط بهذا الهدف الوحيد.

وفي الشوط الثاني ومع الدقيقة الـ 49 وبنفس سيناريو الهدف الأول، ضربة ثابته تقدم لها خربط وأسكنها زاوية المرمى اليمنى معانقة الشباك وهدف ثانٍ للمكبر.

أخطر الفرص للسواحرة شهدتها الدقيقة الـ 61 عندما صوب إبراهيم القنبر الكرة، ارتطمت بالعارضة، عادت وتهيأت أمام عبد الله جعابيص سددها براسه الى الخارج.

في الدقائق الأخيرة وتحديدا الثلاث من زمن المباراة بوقتها الأصلي حملت معها ثلاثة اهداف، أولها في الدقيقة الـ 87 لمصلحة المكبر عن طريق فادي زيدان، بعدها بدقيقة قلص ياسين القنبر الفارق بهدف بعد أن تابع الكرة من داخل الصندوق، لكن عاد أيمن خربط ودوّن اسمه على الهدف الرابع والثالث له في الدقيقة الـ 89.

حكام المباراة: للساحة ناصر البلبول، وساعده أحمد البلبول، ووليد شعيبات، ورابعا هاني البلبول، وراقبها فادي اللحام.

وفي بقية المباريات: حقق مركز الأمعري الذي ينافس في دوري المحترفين فوزا صعبا على نادي طمون الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية بهدف وحيد، كما احتاج مركز طولكرم المنافس لدوري المحترفين لضربات الحظ لتخطي عقبة مركز رقم واحد الذي يلعب بدوري الثانية بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.

(وفا)