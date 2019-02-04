خالد بطراوي يكتب لـوطن: اغتراب

لا أخفيكم أيها الأحبة أنني أعيش حاليا حالة " إغتراب ذاتي" جراء تزاحم مجموعة من الأضداد نجمت عن أحداث عصفت بمجتعنا الفلسطيني في الآونة الأخيرة.

بقدر ما سررت بحالة الوعي وبالطاقة الفتية التي تمثلت في الحراك الفلسطيني الهادر بقدر ما صعقت من رد الفعل الرسمي والفصائلي تجاه تحرك الحراك حيث إنتهج هذا الرد بالأساس الى سياسة " أضرب كف وعدّل طاقية" وأثبت أن الفصائل الفلسطينية وبشكل خاص قوى اليمين واليسار بعيده بمسافات عن الشعب الفلسطيني فعندما تم تجمييد القانون حاولوا ركوب الموجة.

بقدر ما أشعر بإرتياح لأداء الهيئات المحلية وبدرجات متفاوتة بقدر ما أشعر بالقلق على مصير سيادة القانون وإستقلال القضاء عندما أرى الكثير من بيننا ينصب نفسه فوق القانون رغم التصريحات العلنية بإحترام القانون.

بقدر ما أشعر بالرضا عن جاهزية بعضنا وربما أكثرنا للتسامح والعفو بقدر ما أغضب من حل الأمور من خلال " فنجان القهوة" و " إمسحها في هاللحية" بل وتطبيق المثل الشعبي القائل " ضربني وبكى ... سبقنى وإشتكى" و " أخذته العزّة بالإثم".

بقدر ما أبتهج للمساعي الرامية الى مأسسة الكيان الفلسطيني، بقدر ما يصعقني تدوير الأشخاص ... تارة عضو مجلس تشريعي وتارة وزير وتارة مستشار وغيرها من عمليات التدوير فلا يرى الواحد منهم نفسه بعد كل عملية تدوير سوى أن الموقع الجديد ما هو إلا "عتبة" ليرفع قدميه بعدها الى الموقع الأعلى.

وصلنا الى مرحلة "إعتذار الضحية" حيث نطلب من أهلنا في غزّة أن يعتذروا لقطبي الخلاف لأنه " نفذ صبرهم منهم" ويقدموا لهم الوعودات بأنهم " سيتحملوا لعشرات السنين القادمة إستمرار خلافاتهم" ... وصلنا الى مرحلة أن "يضربونك ... وعليك أن تعتذر لأنك حاولت أن تصد هرواتهم" بل وترجوهم " أن يزيدوا عدد الهروات التي تنهال على رأسك" وتبتسم في وجوههم.

وصلنا الى مرحلة يخرج منها المسؤول من " الباب" ليعود لنا " من الشباك".

والادهى من هذا وذاك ما كتبته السيدة سحر طوباسي ... تلك الأم التي ما إنفكت تبكي لإستشهاد طالبة هي زميلة لإبنتها في المدرسة حيث قالت .... " معلمات عم يبكوا..طالبات رثوا زميلتهن من الصبح ..الجو كان كئيبا وحزينا على طالبة المدرسه اللي استشهدت عالحاجز وطخوها بدم بارد ...وانت حضرتك يا شخصيه كبيره بالتربيه.. بعتوك لتهدي الوضع وتاخد بخاطر البنات اللي توفت زميلتهن بلحظه ...للاسف الشخصيه الكبيره بلشت تبهدل ... زميلتكم غبيه..لا تكونوا بغباءها وفكروا بعقلكم...اللي تصرفته جنون ...ونتمنى من ربنا يقبلها عنده شهيده... طيب انت شايف البنات منهارات من البكا وكمان المعلمات ..ربنا ما نطقك كلام زي العالم ... ليش جاي تسحج بالمدرسه .. يلعن اللي ربط الحمار وفلتك.. وفلت كل واحد سحيج بهالبلد .. بعرفش يحكي زي العالم ويستغل المواقف ليبث سمه.. البنت بين ايدين ربها وانت مش ربنا لتحدد ... البنت طفله والله أعلم بشو فكرت وبشو تأثرت ... والله أعلم شو صاير معها عالحاجز... لما تبعتوا ناس لهيك شغلات .. حطوا ناس تعرف تمتص حزن الطالبات بكلمه فيها فهم وعقل ... أخ على هالزمان .... بس ..والله يرحمك يا سماح مبارك ويجعل مثواك الجنه".

نقلا عن الباحثة غادة الحلايقة (https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9) يعتبر سيجموند فرويد أنّ الاغتراب " هو شعورُ الانفصام والصراع بين قوى اللاوعي الدفينة في الذات وبين الذات الواعية."، أما غوين نيتلر فيقول بأنّ الاغتراب " عبارةٌ عن حالةٍ نفسيّة من حالات الفرد السويّ، حيث إنّ الإنسان الاغترابيّ هو الذي يشعر بانّه غريبٌ في مجتمعه، أو هو من تمّ تحويله إلى إنسانٍ ذي علاقة غير وديّة مع مجتمعه بمفهوم ثقافة ذلك المجتمع". ويعتبر موري ليفن بأنّ " الصفة التي تميّز الإنسان الاغترابي هو شعوره بأنّه غير قادرٍ على تحقيق رسالته الصحيحة في مجتمعه".

ويبدو أنني أيها الأحبة وربما ذلك هو حال غيري أيضا سوف أجد نفسي وقد ولجت في أنماط الإغتراب الي أولها هو العجز والشعور الذي يتولد في أعماق الانسان بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إزاء ما يجري في مجتمعه ثم اللامعنى من كل الجهود التي تبذل للتأسيس لمجتمع مدني ويلي ذلك اللامعيار وهو عدم التزام الفرد بالمعايير السائدة في مجتمعه ليتوج ذلك كله في الغربة الذاتيّة وهي انفصال الذات عن عمق الذات وطموحاتها وأهدافها.

إن وجدتمونني ذات يوم في ميدان المدينة الرئيسي ( وفي حالتنا عند دوار المنارة) وفي يدي علبة ثقاب ( يعني كبريته) ، أخرج منها عود ثقاب وأشعله واصرخ " إنكش تولع" لا تضربوا كف بكف بل خذوني الى مستشفى المجانين عفوا "مستشفى العقال".