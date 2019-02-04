ارتفاع حصيلة إعصار ضرب عاصمة كوبا إلى 6 قتلى

وطن: أعلنت السلطات الكوبية، أنّ حصيلة إعصار عنيف ونادر ضرب هافانا الأسبوع الفائت ارتفعت إلى ستة قتلى.

وقال وزير الصحة العامة خوسيه انخيل بورتال ميراندا في تصريحات صحفية "بكل حزن، توفي شخصان كانا ضمن 13 جريحا في حالة خطرة"، وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط أربعة قتلى.

واجتاح الإعصار الذي نجم عن عاصفة عنيفة في خليج المكسيك وصنف من الدرجة الرابعة، غرب كوبا برياح بقوة 100 كلم بالساعة في 27 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتسبب الإعصار في انقلاب مركبات، واقتلاع أشجار، وسقوط أعمدة كهرباء، وتَركَ جزءاً من المدينة في العتمة.

وكانت كوبا قد شهدت في كانون الأول/ديسمبر الماضي رياحا عاتية أدت إلى اجتياح مياه البحر للعديد من أحياء هافانا بدون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.