العكر لوطن: رواج الشرائح الاسرائيلية يدعم الاستيطان ونطالب السلطة بتنفيذ قرار تجريمها

رام الله - وطن: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر لوطن للانباء ان الهجمة التي تقوم بها الحكومة والشركات الاسرائيلية ضد وجودنا الفلسطيني كشعب ومؤسسات وشركات وطنية، الهدف منها حماية المستوطنين ودعم الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية.

واكد العكر في تصريحات لوطن للانباء ردا على ما نشر في الاعلام العبري عن وجود تطور في محطات تقوية شركات الاتصالات الاسرائيلية في الضفة الغربية ان العمل مستمر مع كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية من اجل تجريم منتجات المستوطنات واهمها الشرائح الاسرائيلية.

واضاف العكر " ان رواج الشرائح الاسرائيلية هو نتاج لابراج البث والتقوية الموجوددة في المستوطنات والتي تقوم بتغطية المدن والقرى الفلسطينية ".

واشار العكر الى ان مجلس الوزراء اقر في احدى جلساته بـ"تجريم الشرائح الاسرائيلية وترويجها، كما ان اي موزع لها سيكون مُجَرم بحكم قانون مقاطعة المستوطنات وتصل بعض العقوبات السجن"، معربا عن امله باستمرار التعاون والعمل مع كل مؤسسات السلطة الفلسطينية لمحاربة هذه الشرائح ، وتنفيذ قرار الحكومة بتجريم الشرائح الاسرائيلية وموزعيها.

وحول بناء محطات التقوية في الضفة الغربية، قال العكر ان بناء المحطات الاسرائيلية لن يتوقف لان ذلك يتم استجابة لقرار اتخذ في آب/اغسطس 2018 من قبل الحكومة الاسرئيلية لبناء 65 محطة للشركات الاسرائيلية، من اجل دعم الوجود الاستيطاني في الضفة.

اما عن تداعيات هذا الامر فقال العكر "نحن نقوم بالعمل على جميع الجبهات، جبهة التنافس الداخلية، والمنافسة مع الشركات الاسرائيلية التي تحاول اعادة اجتياح السوق الفلسطينية" .

واضاف " نحن نطالب دائما الجهات المسؤولة في السلطة بالقيام بكامل الاجراءات التي تمنع انتشار الشرائح الاسرائيلية لان المنافسة مع الشركات الاسرائيلية غير عادلة، نظرا لأننا ندفع الضرائب ورسوم ترخيص، بينما هي لانها لا تدفع ضرائب او رسوم للسلطة الفلسطينية."

واضاف العكر ، ان الشركات الاسرائيلية تنافسنا في عقر دارنا بقوة، ورغم ذلك نواصل العمل ووضع الخطط لتقديم الخدمات للمواطنين بجودة اعلى واسعار منافسة، وهذا تجلى باطلاقنا خدمة الجيل الثالث التي استطاعت منافسة خدمات الجيل الرابع الاسرائيلية.

وكانت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية: ان مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية عرض التقدم الكبير في تركيب محطات تقوية الاتصالات الخلوية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والبالغة حتى الان 30 محطة تقوية، وسترتفع مع نهاية العام الى 45 محطة.

وحسب الصحيفة فأن الحديث يدور عن سبعة خطط أخرى في طور الإعداد بشأن هذه المحطات، مؤكدة ان تطبيق الطوارىء 1208* اتخذ به قرار لتشغيله، وعملية التشغيل تم تنسيقها مع شركات الاتصالات الخلوية، والجيش والشرطة في المناطق التي فيها التغطية جزئية.