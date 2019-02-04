الإغاثة الزراعية تناقش السياسات والأطر القانونية الناظمة للمؤسسات الإجتماعية في فلسطين

رام الله- وطن: ضمن أنشطة مشروع " الترويج للريادة الإجتماعية في منطقة حوض البحر المتوسط – MEDUP " ، قامت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية) بتنظيم جلسة نقاش طاولة مستديرة لمراجعة السياسات و الاطر القانونية الناظمة للمؤسسات الإجتماعية في فلسطين ، وذلك بمشاركة وزارة المالية ، وزارة العدل ، وزارة الإقتصاد ، وزارة التنمية الإجتماعية ، هيئة العمل التعاوني و مجموعة من المؤسسات .

و رحب مدير عام الإغاثة الزراعية السيد هاشم براهمة بالمشاركين في الحوار ، و قال أن الإغاثة الزراعية سعت ومنذ خمس وثلاثون عاماً لتنمية القطاع الزراعي بمشاركة كافة الفاعلين و كان الهدف تجميع و تأطير المزارعين في مؤسسات قاعدية تحق لهم التنمية و تعزز صمودهم ، و أن المؤسسة تأمل ان تشكل هذه الورشة مدخل من مدخلات التخطيط الإستراتيجي للفترة 2019-2022 التي تعمل المؤسسة على إنجازها في هذه الفترة .

وقال منسق المشروع حذيفة عاصي أن المشروع يتم تنفيذه في ستة من الدول العربية بتمويل من الإتحاد الأوروبي و مؤسسة اوكسفام و بتنفيذ من الإغاثة الزراعية، كما يهدف المشروع لزيادة الشمولية الاقتصادية كمحرك رئيسي للحد من نسب البطالة و خلق بيئة قانونية ممكنة للقطاع الريادي الإجتماعي في فلسطين .

و أضاف حذيفة عاصي أن اشراك هذه المؤسسات يأتي في اطار خلق حوار بين القطاعين الحكومي و الخاص لبحث سبل تطوير القوانين الناظمة للمؤسسات الإجتماعية من خلال مراجعة القوانين المعمول بها حاليا في فلسطين .

وقالت نورس عتيق مسؤولة الإتصال و التواصل في المشروع أن المشروع يعزز مفهوم الريادة الإجتماعية لدى الشباب الرياديين الفلسطينيين مما يسهم في تشجيع هذا النوع من الريادة لما له من بالغ الاثر على الاقتصاد الإجتماعي في فلسطين .

وقام السيد عدنان فرمند مدير عام مؤسسة الرؤية الجديدة للإستشارات و التدريب بتقديم عرض عن دراسة " مراجعة السياسات و الأطر القانونية الناظمة للمؤسسات الإجتماعية في فلسطين " ، بحيث كانت أهم مخرجات و توصيات الدراسة ضرورة التوافق على تعريف صريح لمصطلح المؤسسة الإجتماعية ، عمل حملات توعية من أجل نشر المفهوم و التعريف به لعامة الناس خصوصا النساء و الشباب و الخريجين الجدد ، تطوير التشريعات و القوانين لإيجاد بيئة محفزة للمشاريع الإجتماعية .