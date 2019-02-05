محدّث| مصرع شاب إثر سقوطه من مبنى قيد الانشاء في رام الله

رام الله- وطن: لقي شاب (21عاما) من سكان بلدة بدو شرق القدس مصرعه واصيب اخر نتيجه سقوطه من اعلى مبنى قيد الانشاء في رام الله.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطه العقيد لؤي ارزيقات، ان عاملين سقطا من اعلى مبنى قيد الانشاء على مفرق المحطب بمدينة رام الله بينما كانا يقومان برفع مضخة بواسطة رافعة مثبتة في اعلى العمارة.

وتشير التحقيقات الاولية بان الرافعة لم تكن مثبة مما ادى لسقوط العاملين ونتج عن ذلك مصرع احدهما واصابة الاخر بجروح متوسطة.

واضاف ارزيقات ان الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقا في الحادث.