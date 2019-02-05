فرنسا: عدم تجديد ولاية بعثة التواجد الدولي بالخليل استمرار لسياسة الاستيطان

رام الله- وطن: قالت الخارجية الفرنسية ان قرار اسرائيل، بعدم التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل (تيف)، التي تأسست منذ عام 1997 ضمن قرار مجلس الأمن الدولي، هو استمرار لسياسة الاستيطان الاسرائيلي في الارض المحتلة.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن بعثة المراقبة لعبت دورا مهما لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مشيرة الى ان التواجد الدولي في الخليل ساهم في منع حصول الحوادث والصدامات.

واشارت الى ان هذا القرار قد يزيد التوتر في المنطقة في ظل وضع غير مستقر في الخليل، وبالتالي استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي على الأرض في الخليل، كما هو الحال في باقي الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقالت الخارجية في بيانها: ان فرنسا تأسف لهذا القرار وتدعو إسرائيل إلى اعادة النظر فيه.

ودعت الخارجية إلى إعادة إحياء عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على ضمان التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، وفقا لتطلعات الشعبين.

واشادت الخارجية بالرجال والنساء الذين عملوا لمدة 22 عاما في بعثة "تيف"، في ظروف صعبة في معظم الأحيان.