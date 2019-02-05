انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال العام 2018

رام الله- وطن: قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، سجل انخفاضاً مقداره 3.94% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، وبلغ متوسط الرقم القياسي 103.59 مقارنة بـ 107.84 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسية، سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 20.80%، وأنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 3.63%، بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 20.46%، وأنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.71%.

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر كانون أول 2018

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 1.13% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 110.41 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بـــ 109.18 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 7.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 2.30% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.42% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة، في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.47% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2018 أهمها صناعة منتجات التبغ، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة الورق ومنتجات الورق، صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة المشروبات، صناعة الأثاث، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الملابس.