3 إصابات جراء حادث سير في خانيونس جنوب القطاع

غزة- وطن: أصيب ثلاثة مواطنين صباح اليوم الثلاثاء، جراء حادث سير بين سيارة وشاحنة وقع على شارع صلاح الدين في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بوقوع ثلاثة إصابات جراء اصطدام بين سيارة وشاحنة على طريق صلاح الدين في محافظة خانيونس.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويَعد طريق صلاح الدين الممتد على طول محافظات قطاع غزة، من أكثر الطرق الشائعة في حوادث السير بسبب تهور السائقين في قيادة المركبات.