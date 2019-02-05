إصابة 12 مواطنا إثر حريق ضخم في خان يونس

غزة- وطن: أصيب 12 مواطنا بحروق وجروح مختلفة باندلاع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، داخل محطة تعبئة وتوزيع غاز طهي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود ومصدر طبي، بأن 12 مواطنا بينهم 5 من عناصر الإطفاء أصيبوا بحروق وجروح مختلفة عقب انفجار صهريج وقود داخل محطة تعبئة غاز في حي المنارة شرق خان يونس.

وأكد أن حريقا نجم عنه انفجار ضخم وقع داخل المحطة، ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية، تم نقلها إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج، إضافة إلى خسائر مادية وأضرار جسيمة في المكان.