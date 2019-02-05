النيابة العامة الفلسطينية والشرطة الأوروبية تبحثات سبل التعاون بينهما

رام الله- وطن: اجتمع المسير لأعمال النائب العام أكرم الخطيب في مكتبه اليوم الثلاثاء، بوفد من بعثة من الشرطة الأوروبية ممثلاً برئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية جيوفاني جالزيجناتو، ونائبة الرئيس مارت بيرجندل، وخبير النيابة العامة أندرياس لارسن، والمستشار القانوني في البعثة مجدي جعفر، بحضور رئيس إدارة التخطيط والسياسات ياسر حماد.

وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتطلعات النيابة العامة المستقبلية في إطار الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة، والتحديات التي تواجهها، وتم التطرق إلى أنشطة مشروع بعثة الشرطة الأوروبية والمشاريع التي تقدمها في مجال التدريب والدعم اللوجستي وبناء القدرات ودور بعثة الشرطة الاوروبية في مساندة ودعم عمل النيابة العامة في فلسطين.