وفد من جايكا اليابانية يزور منطقة بيت لحم الصناعية ويطلع على انجازاتها

وطن: زار وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا منطقة بيت لحم الصناعية بهدف البحث في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبان.

وكان على راس وفد الوكالة اليابانية ميزونو مارين مستشار صياغة المشاريع بالوكالة فيما كان في استقباله ايلي شحادة مدير عام شركة بيت لحم متعددة التخصصات الصناعية BMIP حيث اطلع الوفد على انجازات الشركة وعملها واسباب تقدمها في العمل مقارنة ببعض المناطق الصناعية بفلسطين.

ونظمت ادارة شركة بيت لحم المتعددة التخصصات الصناعية للوفد الياباني جولة بالمنطقة الصناعية حيث تم خلالها زيارة عدد من المضانه لاطلاعهم على عمل هذه المصانع وكيكفية تعامل ادارة الشركة المطورة معهم حيث عبر الوفد الياباني عن اعجابه بالمستوى الذي وصلت اليه منطقة بيت لحم الصناعية والمصانه العاملة فيها من حلال مستوى الادارة والخدمات الى جانب مستوى المصانع العاملة ونجاحها.

واشار شحادة في حديثه مع الوفد الياباني الى جملة من الجهود التي تم بذلها في العمل من اجل انجاز المنطقة الصناعية على الرغم من كل العراقيل التي واجهتها وتواجهها المنطقة على اكثر من مستوى.

كما اشار شحادة العلاقة مع الجانب الفرنسي والاليات والدعم الذي وفره ويوفره الداعمون الفرنسيون وكيفية تاثيره على المنطقة الصناعية ونجاحها كما اشار الى العلاقة مع الجهات الرسمية الفلسطينية.

كما اشار شحادة الى اليات العمل في منطقة بيت لحم الصناعية واسباب نجاحها مشيرا الى جاهزية الشركة المطورة لنقل تجربتها في اي مجال الى مناطق صناعية اخرى وعلى راسها منطقة اريحا الصناعية.

بدورهم عبر الوفد الياباني عن اعجابه بالمستوى الذي وصلت اليه منطقة بيت لحم الصناعية على مختلف الاصعدة واوضحوا ان زيارتهم هذه تهدف الى مناقشة اليات التعاون من جهة وتبادل الافكار من الجهة الاخرى معبرين عن تقديرهم بجهود ادارة الشركة المطورة لمنطقة بيت لحم الصناعية .