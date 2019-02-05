لأول مرة ..رئيس النمسا يصل فلسطين

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، في زيارة هي الأولى له إلى فلسطين.

واستعرض الرئيسان حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عُزف السلامان الوطني الفلسطيني والنمساوي.

وعقد الرئيس عباس اجتماعا مع الرئيس النمساوي، من المقرر أن يتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور النمسا الهام في إطار الاتحاد الأوروبي في عملية السلام، في ضوء السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية والتعنت الإسرائيلي.