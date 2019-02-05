مصرع شاب من النقب بحادث عمل قرب البحر الميت

القدس- وطن: لقي شاب (30 عاماً) من قرية كسيفة في منطقة النقب، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل بالقرب من البحر الميت، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تعرض العامل للدهس تحت عجلات شاحنة.

وباشرت شرطة الاحتلال التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل.

ويذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في الداخل هم فلسطينيون وأجانب.