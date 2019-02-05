رسالة من أسرى "هداريم" تكشف: وحدات القمع داهمت غرف الأسرى واعتدت عليهم

القدس- وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن وحدات مصلحة سجون الاحتلال، المسماة (درور) و(اليماز) داهمت في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد الماضي، غرف الأسرى في سجن هداريم وقامت بعمليات تفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى..

وأفاد أسرى الجهاد الإسلامي في "هداريم" في رسالة لهم، أن قوات مدججة من وحدات مصلحة السجون بوحداتها المختلفة والمعتدية، داهمت جميع غرفهم في سجن هداريم والبالغة ستة، وبعض غرف الفصائل حيث عاثت هذه القوات الفساد والخراب والاعتداء عليهم وعلى الأسرى.

واعتبر الأسرى في رسالتهم أن هذه الحملة المسعورة والاستفزازات بحقهم من قبل مصلحة السجون ووحداتها الهمجية مستمرة على جميع الأسرى في سجن هداريم وأنها تأتي إرضاءً لما يسمى وزير الأمن ولليمين الإسرائيلي من أجل كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة وهم يحذرون من استمرار هذه الحملة التي سوف تفجر الأوضاع في كافة السجون.